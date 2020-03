Coronavirus-Pandemie : Japans Präsident kontert Trump: Keine Olympia-Verschiebung

Die Olympischen Spiele sollen im Sommer wie geplant in Tokio stattfinden. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa.

Tokio Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump zu einer Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio abgelehnt.

Trotz der Coronavirus-Pandemie seien die Vorbereitungen für die Sommerspiele in Japans Hauptstadt weiter im Plan, sagte Abe einem Sprecher zufolge Trump in einem Telefonat. Trump hatte zuvor in einer Medienrunde im Weißen Haus zu den Olympischen Spielen gesagt: „Vielleicht, aber das ist nur meine Meinung, verschieben sie sie um ein Jahr. Vielleicht ist das auch nicht möglich.“