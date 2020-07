Sommerspiel in Tokio : Japans Wettkampfstätten für Olympia 2021 offenbar sicher

Sommerspiel in Tokio

Soll 2021 Austragungsstätte der Olympischen Spiele sein: Das Nationalstadion in Tokio. Foto: ./kyodo/dpa

Tokio Tokio meldet immer neue Höchststände bei den Corona-Neuinfektionen. Doch die Organisatoren der wegen der Pandemie auf das nächste Jahr verschobenen Olympischen Spiele bleiben unbeirrt. Angeblich sind bereits sämtliche vorgesehenen Wettkampfstätten gesichert.

Japans Olympia-Macher können auch für die auf das nächste Jahr verschobenen Sommerspiele wohl weiter mit allen Austragungsstätten planen. Das berichteten zahlreiche japanische Medien am Donnerstag.

Ein Sprecher des Organisationskomitees wollte dies jedoch nicht bestätigen und bedauerte mit Blick auf die beteiligten Parteien solche Berichte. Es gebe derzeit nichts Offizielles dazu bekanntzugeben, sagte der Sprecher der Spiele in Tokio, Masa Takaya, vor Journalisten.

Auch der Wettkampf-Kalender werde grundsätzlich derselbe sein wie der, der für die eigentlich in diesem Jahr geplanten Spiele erstellt worden war, hieß es in japanischen Medienberichten weiter. Ein entsprechender Plan solle der Generalversammlung des Internationalen Olympischen Komitees am 17. Juli vorgelegt werden.