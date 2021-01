Eisschnelllauf : Joel Dufter krönt EM-Leistung mit Bronze in Heerenveen

Heerenveen Joel Dufter hat seine erste internationale Medaille erkämpft. In Heerenveen gelang ihm das Kunststück, obwohl er seit einigen Wochen ohne seinen langjährigen Heimtrainer arbeiten muss. Die deutschen Allrounder konnten nicht mit der Spitze mithalten.

„Das war die richtige Antwort“, jubelte der 25-jährige Inzeller, nachdem er mit Bronze seine erste internationale Medaille erkämpft hatte. Erst wenige Tage zuvor hatte er sich bei der DESG-Führung in einem offenen Brief mit drei anderen Eissprintern massiv über die Ausbootung von Sprint-Bundestrainer Danny Leger zum Ende des Jahres 2020 beschwert.

Dabei war sein zweites 500-Meter-Rennen nicht optimal gelaufen (35,23), weil im Paar vor ihm der Chemnitzer Routinier Nico Ihle schwer gestürzt und in der letzte Kurve in die Bande gerutscht war. Die Eispräparierung führte danach zu einiger Wartezeit. Doch über 1000 Meter machte der WM-Achte in 1:08,93 Minuten als Dritter die Überraschung perfekt. Tags zuvor hatte Dufter in 34,79 Sekunden seinen ein Jahr alte Bestzeit von der Hochlandbahn Calgary verbessert und war schon auf Platz drei in den Finaltag gegangen.