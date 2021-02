Ski nordisch : Johaug, Riiber&Co.: Die internationalen Stars der WM

Oberstdorf Ob im Skispringen oder Langlauf: Die größten Favoriten der Nordischen Ski-WM kommen nicht aus Deutschland. Und der in dieser Saison erfolgreichste Langläufer machte zuletzt mit unsportlichem Verhalten auf sich aufmerksam.

THERESE JOHAUG: Die Dreifach-Weltmeisterin von Seefeld 2019 ist nicht mehr so dominant wie noch im vergangenen Jahr. Trotzdem zählt die 32 Jahre alte Norwegerin auch in Oberstdorf zu den Top-Favoritinnen. Johaugs Form ist in diesem Jahr besonders schwer einzuschätzen, weil sie wie viele andere Norweger mehrere internationale Rennen ausließ. Im Weltcup ist in dieser Saison Jessica Diggins aus den USA die stärkste Frau.