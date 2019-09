American Football : Johnson gibt NFL-Debüt bei Patriots-Sieg ohne Brown

Jakob Johnson feierte bei den New England Patriots sein NFL-Debüt. Foto: Fred Kfoury Iii/Icon SMI via ZUMA Press.

Foxborough Der Stuttgarter Football-Profi Jakob Johnson hat bei seinem NFL-Debüt mit den New England Patriots gegen die New York Yets gewonnen.

Quarterback-Veteran Tom Brady führte den Titelverteidiger mit zwei Touchdown-Pässen zu einem ungefährdeten 30:14 (20:0) und dem dritten Sieg im dritten Spiel. Der 24 Jahre alte Johnson, der an der University of Tennessee und bei den Stuttgart Scorpions ausgebildet worden ist, kam zunächst in den Special Teams zum Einsatz und durfte in der letzten Minute auf seiner klassischen Position als Fullback aufs Feld.