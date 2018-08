später lesen WTA-Turnier Julia Görges erreicht zweite Runde in New Haven FOTO: John Minchillo FOTO: John Minchillo Teilen

Tennisspielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier in New Haven problemlos die zweite Runde erreicht. Die an Nummer fünf gesetzte Wimbledon-Halbfinalisten setzte sich gegen Dominika Cibulkova aus der Slowakei mit 6:3, 6:1 durch. dpa