Radsport Kämna fällt beim Giro leicht zurück - Evenepoel schwächelt

Am Sonntag steht das erste große Einzelzeitfahren auf dem Programm. Der 35 Kilometer lange Kurs von Savignano sul Rubicone nach Cesena sollte Kämna eigentlich liegen. In dem zweimaligen Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna wird ein Anwärter auf den Etappensieg fehlen. Der Italiener musste das Rennen aufgrund einer Covid-Erkrankung am Samstag aufgeben. Es war der vierte Corona-Fall des laufenden Rennens.