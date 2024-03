Radsport Katalonien-Rundfahrt: Pogacar sprintet auf Platz zwei

Pogacar hatte am Samstag hauchdünn seinen ersten Sieg beim Klassiker Mailand-Sanremo verpasst, als er hinter Sprintkönig Jasper Philipsen (Belgien) und dem Australier Michael Matthews (Australien) den dritten Platz belegt hatte. Zuvor war er mit einem Sieg beim Schotterrennen Strade Bianche in die Saison gestartet. Die Katalonien-Rundfahrt, die am Dienstag mit der Bergankunft in Vallter 2000 fortgesetzt wird, dient dem zweimaligen Tour-Champion als Vorbereitung auf den Giro d'Italia.