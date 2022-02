Olympische Winterspiele : Katharina Althaus holt erste Olympia-Medaille für Deutschland

Zhangjiakou Katharina Althaus gelingt ein glänzender Start in die Winterspiele. Die Skispringerin aus Oberstdorf holt sich im Einzelwettkampf Silber. Schon am Montag ist sie erneut gefordert.

Die Oberstdorferin war als Favoritin auf eine Medaille in den Wettkampf gestartet und lag nach dem ersten Durchgang in Führung. Im Gesamtweltcup liegt sie auf Rang zwei. Die führende Marita Kramer aus Österreich konnte wegen eine Corona-Infektion nicht am olympischen Wettkampf teilnehmen.

In Zhangjiakou war Nervenstärke gefragt

Nachdem es in der vergangenen Saison nicht so gut gelaufen war - keine deutsche Springerin schaffte es in einem Einzelweltcup auf das Podest - hat Althaus in diesem Winter zu alter Stärke zurückgefunden. Beim Weltcup in Lillehammer siegte sie, insgesamt sprang Althaus sieben Mal auf das Podium. Bei wechselnden Winden und eisiger Kälte war in Zhangjiakou Nervenstärke gefragt. Althaus und ihre besten Konkurrentinnen aus Slowenien lieferten sich eine große Skisprung-Show vor fast leeren Rängen.