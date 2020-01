European Tour : Kaymer Achter bei Golfturnier in Abu Dhabi - Westwood siegt

Abu Dhabi Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat bei seinem erstem Turnier im Jahr 2020 gleich die Top Ten erreicht. Der 35-Jährige aus Mettmann spielte bei der Abu Dhabi Championship eine starke 65er-Schlussrunde und wurde mit insgesamt 275 Schlägen geteilter Achter.

Sebastian Heisele kehrte nach einer 71er-Runde mit insgesamt 278 Schlägen als geteilter 21. ins Clubhaus zurück. Der 31-Jährige aus Dillingen hatte am dritten Tag noch eine hervorragende 64er-Runde und sich bis in die Top Ten gespielt.

Dem zweimaligen Majorsieger Kaymer gelang am Sonntag der Schlag des Tages: Auf der neunten Spielbahn lochte er bereits mit dem zweiten Schlag ein und schaffte ein Eagle. Zudem spielte der ehemalige Weltranglistenerste am vierten Turniertag fünf Birdies und blieb ohne Schlagverlust. Nur eine schwächere 73er-Runde am Freitag verhinderte ein noch besseres Ergebnis von Kaymer auf dem Par-72-Kurs in der Wüste, auf dem er 2008, 2010 und 2011 gewonnen hatte.