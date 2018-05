Kaymer fällt in der Golf-Weltrangliste aus den Top 100

Martin Kaymer gehört nicht mehr zu den besten 100 Golfspielern der Welt. In dem am Montag veröffentlichten Ranking ist der 33-Jährige aus Mettmann nur noch auf Platz 103 gelistet. dpa

Nach mehr als zehn Jahren ist es das erste Mal, dass Kaymer nicht mehr in den Top 100 steht. Zuletzt wurde der zweimalige Major-Sieger, der seit einer vierwöchigen Zwangspause im März wegen einer Handgelenksverletzung nach seiner Form sucht, im Jahr 2007 außerhalb der besten 100 Golfspieler der Welt geführt. 2011 führte der Rheinländer die Weltrangliste sogar für acht Wochen an.

Nach einer Woche Pause steigt Kaymer ab diesem Donnerstag bei der Wells Fargo Championship in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Ab dem 10. Mai steht dann in Ponte Vedra Beach/Florida mit der Players Championship eines der wichtigsten Turniere auf der US-Tour an. 2014 konnte er das hoch dotierte Event, das als fünftes Major des Jahres gilt, gewinnen.

An der Spitze der aktuellen Weltrangliste liegt weiter der US-Amerikaner Dustin Johnson vor seinem Landsmann Justin Thomas. Der Spanier Jon Rahm verbesserte sich auf den dritten Platz. Superstar Tiger Woods belegt jetzt Rang 93.

Golf-Weltrangliste