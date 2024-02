Wintersport Kein Überski: Biathleten gehen mit Zweifeln ins WM-Finale

Einmal wollte Benedikt Doll bei seiner vermutlich letzten WM noch die deutsche Hymne hören. Doch das wird wohl auch in den abschließenden Massenstarts der Biathlon-Weltmeisterschaft in Nove Mesto am Sonntag (14.15 und 16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) schwierig. „Es wird jetzt nicht so sein, dass wir hier noch mal die Überski haben werden“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling nach Platz vier der Männer-Staffel. Dennoch könne das Team „durchaus auf eine Überraschung hoffen. Bevor die beiden Wettkämpfe nicht vorbei sind, geben wir sie auch nicht verloren“.