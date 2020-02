Grand Slam : Kenin überrascht mit Australian-Open-Titel: „Traum ist wahr“

Melbourne Mit dieser Siegerin hatte bei den Australian Open keiner gerechnet. Die Amerikanerin Sofia Kenin holt sich in ihrem ersten Grand-Slam-Endspiel gleich den Titel. „Mein Traum ist offiziell wahr geworden“, sagt die 21-Jährige.

Entschlossen hatte sich Kenin zuvor trotz des verlorenen ersten Satzes in ihrem ersten Grand-Slam-Endspiel in den wichtigsten Momenten gezeigt. Die Entscheidung fiel Mitte des dritten Satzes, als Kenin bei 2:2 und 0:40 mutig spielte, mit fünf direkten Punkten doch noch das Spiel für sich entschied und anschließend das Break schaffte - dank eines Doppelfehlers der 26-jährigen Muguruza.

Ihr Vater Alexander Kenin filmte die Szenen mit dem Handy. Aus der Sowjetunion war er einst in die USA gezogen, um seinen Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Schon als kleines Mädchen hatte seine Tochter forsch von einer großen Karriere gesprochen. Bis zu diesen Australian Open war sie aber nie über ein Grand-Slam-Achtelfinale hinausgekommen, jetzt darf sie sich über ein Preisgeld von 4,12 Millionen australischen Dollar (rund 2,5 Millionen Euro) freuen. Mit 21 Jahren und 80 Tagen ist sie die jüngste Australian-Open-Siegerin seit Maria Scharapowa 2008. Am Montag wird Kenin in der Weltrangliste erstmals in die Top Ten vorrücken und Serena Williams als beste Amerikanerin ablösen.