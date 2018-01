später lesen Hopman Cup Kerber bringt deutsches Tennis-Team in Führung FOTO: Aaron Favila FOTO: Aaron Favila Teilen

Angelique Kerber hat das deutsche Tennis-Team am Neujahrstag beim Hopman Cup gegen Belgien in Führung gebracht. Die frühere Weltranglisten-Erste bezwang in Perth die Belgierin Elise Mertens nach spannendem Spielverlauf mit 7:6 (8:6), 7:6 (6:1). dpa