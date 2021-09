Tennis-Grand-Slam-Turnier : Kerber folgt Zverev in dritte Runde der US Open

Auch Angelique Kerber erreichte bei den US Open die nächste Runde. Foto: Elise Amendola/AP/dpa

New York Dass Alexander Zverev bei den US Open in die dritte Runde einzieht, ist keine Überraschung. Die Art und Weise, wie der er den Spanier Albert Ramos-Vinolas deklassierte, war aber so nicht zu erwarten.

Dank einer gelungenen Revanche hat Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber die dritte Runde der US Open erreicht. Die Kielerin gewann gegen die Ukrainerin Anhelina Kalinina klar mit 6:3, 6:2.

Bei den French Open in Paris hatte Kerber gegen Kalinina eine teils indiskutable Leistung gezeigt und war in der ersten Runde ausgeschieden. In New York steht die US-Open-Siegerin von 2016 nun gegen die US-Amerikanerin Sloane Stephens vor einer deutlich schwierigeren Aufgabe. Stephens hatte vor vier Jahren beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison triumphiert. Vor Kerber war auch Alexander Zverev weitergekommen.

Alexander Zverev setzte sich souverän durch. Foto: Elise Amendola/AP/dpa