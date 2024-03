Tennis Kerber gewinnt erneut: Dritte Runde in Indian Wells

Für Kerber war es seit der Rückkehr aus der Baby-Pause das erste Mal, dass sie bei einem Turnier zwei Partien in Serie gewinnen konnte. In der ersten Runde hatte sie sich gegen die Kroatin Petra Martic durchgesetzt. Das Hartplatz-Turnier in Indian Wells ist mit 9,26 Millionen US-Dollar dotiert (rund 8,5 Millionen Euro).