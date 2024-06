Tennis Kerber in Bad Homburg raus - Niemeier überrascht

Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber reist ohne einen Sieg auf Rasen nach Wimbledon. Die 36-Jährige verlor beim WTA-500er-Tennisturnier in Bad Homburg 5:7, 3:6 gegen Diana Schneider aus Russland und musste bei ihrem zweiten Rasen-Match nach ihrem Comeback die zweite Niederlage einstecken. Auch beim Rasenevent in Berlin in der Vorwoche war Kerber in der ersten Runde ausgeschieden.