WTA-Turnier Kerber in Dubai ohne Mühe im Viertelfinale FOTO: Kamran Jebreili FOTO: Kamran Jebreili

Angelique Kerber steht beim Tennis-Turnier in Dubai im Viertelfinale. Die ehemalige Weltranglisten-Erste setzte sich im Achtelfinale gegen Sara Errani aus Italien mit 6:4, 6:2 durch und knüpfte dabei nahtlos an ihre starken Leistungen im bisherigen Saisonverlauf an. dpa