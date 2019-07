Grand-Slam-Turnier : Kerber meistert Wimbledon-Auftakt gegen Maria

Steht in Wimbledon in der zweiten Runde: Angelique Kerber. Foto: Ben Curtis/AP.

London Angelique Kerber wirkte nach ihrer gelungenen Wimbledon-Premiere als Titelverteidigerin gelöst. Die Aufregung hatte ihr den Zweitrunden-Einzug erschwert, als sie erstmals nach dem geschichtsträchtigen 14. Juli 2018 wieder den berühmten Londoner Centre Court betrat.

Dass Herzogin Kate unter den Zuschauern war, war nur ein Aspekt, der sie an den Final-Coup über Serena Williams zurückblicken ließ. „Ich war vor dem Match unfassbar nervös. Als Titelverteidigerin rauszugehen, war wirklich speziell“, räumte sie nach dem 6:4, 6:3 gegen Tatjana Maria ein. „Sich zu konzentrieren, war nicht so einfach. Aber ich habe es genossen. Es sind viele Emotionen zurückgekommen. Es ist großartig, zurück zu sein.“

Letztendlich löste die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin ihre erste Aufgabe an der Londoner Church Road am Dienstag ohne Zittern. Nach dem kollektiven deutschen Erstrunden-Scheitern und dem Aus für Alexander Zverev am Eröffnungstag gelang Kerber der erste Schritt zu ihrem ambitionierten Vorhaben, den Titel beim prestigeträchtigen Rasenturnier zu verteidigen.