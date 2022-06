WTA-Turnier in Bad Homburg : Kerber patzt beim Heim-Turnier - Auch Lisicki ausgeschieden

In Bad Homburg überraschend an der Französin Alizé Cornet gescheitert: Angelique Kerber. Foto: Hasan Bratic/dpa

Bad Homburg Angelique Kerber ist wenige Tage vor Wimbledon noch weit von ihrer Topform entfernt. Bei ihrem Heim-Turnier verpasst sie das Halbfinale. Auch für Sabine Lisicki ist das Event in Bad Homburg vorbei.

Angelique Kerber hat die Generalprobe für den Rasen-Klassiker in Wimbledon verpatzt. Wenige Tage vor Beginn des dritten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison schied die deutsche Nummer eins beim Heim-Event in Bad Homburg als Titelverteidigerin bereits im Viertelfinale aus.

„Es war heute einfach nicht mein Tag“, sagte Kerber. „Klar bin ich enttäuscht, aber trotzdem weiß ich, dass ich alles rausgeholt habe, was ich heute in mir hatte“, meinte die ehemalige Weltranglisten-Erste, die in Bad Homburg auch als Turnierdirektorin fungiert.

Vor Kerber hatte bereits Sabine Lisicki den Einzug ins Halbfinale verpasst. Die 32 Jahre alte Berlinerin verlor gegen Caroline Garcia aus Frankreich mit 3:6, 6:7 (7:9). Die frühere Wimbledon-Finalistin musste sich nach 1:56 Stunden geschlagen geben. Damit sind alle deutschen Spielerinnen in Bad Homburg ausgeschieden. Wimbledon beginnt am 27. Juni.

Kerber: Sie hat „aggressiver gespielt als ich“

Nach dem Satzausgleich sah es so aus, als würde Kerber den Sprung ins Halbfinale doch noch schaffen. Aber dann verschlief sie den Start in den Entscheidungssatz und fand nach einem schnellen Aufschlagverlust nicht mehr zurück in die Partie. „Der Start in den dritten Satz war wichtig und da hat sie aggressiver gespielt als ich“, sagte Kerber.