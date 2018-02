Kerber scheitert in Doha an Wozniacki

Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Doha eine Niederlage gegen die Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki kassiert und den Einzug ins Halbfinale verpasst. dpa

Die 30 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel unterlag der Dänin am Freitag mit 6:7 (4:6), 6:1, 3:6. Australian-Open-Siegerin Wozniacki nutzte nach 2:20 Stunden ihren ersten Matchball gegen die Weltranglisten-Neunte Kerber.

Julia Görges traf bei der mit 3,17 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in Katar am Freitagabend im Viertelfinale auf die Tschechin Petra Kvitova. Die Weltranglisten-Zweite Simona Halep erreichte zuvor durch ein 6:0, 6:4 gegen die Amerikanerin Catherine Bellis das Halbfinale, sagte aber anschließend ihre weitere Teilnahme an dem Turnier wegen einer Verletzung am rechten Fuß ab.

