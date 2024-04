Tennis Kerber vor Stuttgart: „Habe nicht richtig trainieren können“

„Mir geht es von Tag zu Tag besser, und ich versuche, so schnell es geht, wieder fit zu werden“, berichtete die 36-Jährige am Dienstag. Erstmals ist sie nun auch bei einem Turnier in Deutschland „nicht mehr allein“ unterwegs. Ihr Töchterchen Liana, im Februar 2023 geboren, begleitet sie. Anders als am vergangenen Wochenende in Brasilien, als Kerber allein gereist war, wird sie in Stuttgart ihre Freizeit mit der Tochter verbringen.