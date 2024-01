Ski alpin Kilde-Crash sorgt für Debatte vor Kitzbühel

Aber auch der Winter 2023/24 hat schon viele Stürze gesehen. In Bormio Ende Dezember kam der Österreicher Marco Schwarz zu Fall und verletzte sich schwer am Knie. Am Freitag in Wengen erlitt der Franzose Alexis Pinturault ebenfalls einen Kreuzbandriss und fällt wie Schwarz monatelang aus. Und nun also Kilde. „Wir haben jetzt drei Superstars in drei Rennen verloren“, erinnerte Trainer Schwaiger. Der Vorfreude auf Kitzbühel in der neuen Woche ist getrübt.