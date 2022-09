Studie : Kindesmissbrauch im Sport: Aufklärung wird oft behindert

Berlin Es wird ihnen schwer gemacht, doch Betroffene von Gewalt und Missbrauch im Sport haben sich Gehör verschafft. Ihre Erzählungen wühlen auf - und zeigen gleichzeitig Handlungswege auf.

„Vor dem Machtmissbrauch, der Gewalt liegt das Vertrauen“, sagt Angela Marquardt. Gerade im Sport existiere viel Vertrauen, etwa aufseiten der Eltern, die ihre Kinder in einen Sportverein geben. Vertrauen, das ausgenutzt werden kann. Marquardt ist Mitglied des Betroffenenrats bei der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Am Dienstag präsentierte die Kommission eine Studie zu sexueller Gewalt und Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Sport. Es gehe in den meisten Berichten um schwere körperliche sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen, sagt Sportsoziologin Bettina Rulofs.

Männlich dominierte Hierarchien

Versagen der Organisationen?

Auch wenn sie, Rulofs und auch Heiner Keupp, Mitglied der Aufarbeitungskommission, sich einig sind, dass es schon viele Anstrengungen für Verbesserungen gebe, bleibe es ein aktuelles Thema, nicht nur eines der Vergangenheit. Neben vielem anderen bräuchte es unabhängige Anlaufstellen für Betroffene. So wie es das von der Vereinigung Athleten Deutschland angeregte Zentrum für Safe Sport sein könnte. „Ihre Befunde erschüttern uns“, hieß es in einer Mitteilung der Vereinigung. „Auch wir finden unsere anekdotischen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Betroffenen in der Studie wieder“. Einmal mehr werde die Notwendigkeit einer unabhängigen Instanz sowie unabhängigen Anlauf-, Melde- und Untersuchungsmechanismen deutlich.