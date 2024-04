NBA Kindheitstraum wird wahr: Wagner-Brüder geben Playoff-Debüt

Auch wenn Orlando zuletzt nicht mehr so souverän und dynamisch wirkte wie in früheren Saisonphasen, aus den letzten zehn Spielen gab es fünf Siege und fünf Niederlagen, davon drei in den abschließenden vier Spielen, sind die Magic gegen Cleveland kein klarer Außenseiter. Denn auch die Gastgeber der beiden ersten Partien am Samstag und in der deutschen Nacht zu Dienstag (1.00 Uhr MESZ) kamen alles andere als souverän ins Ziel. Die Cavaliers leisteten sich sogar sechs Niederlagen in den abschließenden zehn Begegnungen.