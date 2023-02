Tennis : Klage gegen Tennisstar Kyrgios abgewiesen

Canberra Nick Kyrgios räumt ein, seine Ex-Freundin gestoßen zu haben, die Klage dagegen wird aber zurückgewiesen. Der Australier berichtet in dem Prozess von Depressionen.

Er habe aus „Dummheit oder Frust“ gehandelt, befand demnach die Richterin nach Kyrgios' Eingeständnis. Da es sich um einen einmaligen und nicht vorsätzlichen Vorfall gehandelt habe und der Tennisprofi bislang nicht straffällig geworden sei, sei es gerechtfertigt, von einer Bestrafung abzusehen. Die junge Frau habe damals von Schmerzen in der Schulter und einer Schürfwunde am Knie berichtet sowie später von langfristigen Folgen wie etwa Gewichtsverlust, hieß es weiter. Den Vorfall habe sie rund zehn Monate später nach der Trennung des Paares offiziell angezeigt.

Kyrgios nennt psychische Gründe

Der Weltranglisten-20., der wegen einer kürzlichen Knieoperation in Krücken vor Gericht erschien, entschuldigte sich nach dem Verfahren. „Es tut mir für den zugefügten Schmerz aufrichtig leid“, hieß es in einer schriftlichen Erklärung. Er sei damals auch psychisch in keiner guten Verfassung gewesen, räumte er ein. „Ich habe in einer schwierigen Situation auf eine Weise reagiert, die ich zutiefst bedauere“, wurde Kyrgios weiter zitiert. Der 27-Jährige kam in Begleitung von Angehörigen und seiner jetzigen Freundin zu dem Gerichtstermin, wie es weiter hieß.