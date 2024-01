Australian Open Klare Ansage von Djokovic - Kostjuk macht Ukraine stolz

Die größte Chance, Djokovic in diesem Jahr in Melbourne ernsthaft in Bedrängnis zu bringen, wird Jannik Sinner zugetraut. Der Italiener, der Djokovic Ende des vergangenen Jahres sowohl in der Vorrunde der ATP-Finals als auch bei der Davis-Cup-Endrunde schlagen konnte, ist am Yarra River immer noch ohne Satzverlust. Am Sonntag entledigte sich Sinner auch der Aufgabe gegen den Russen Karen Chatschanow in drei Sätzen.