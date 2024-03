Radsport Klassiker Mailand-Sanremo für Pogacar nicht hart genug

„Ich denke tatsächlich, dass es eines der einfachsten Rennen überhaupt war. Wir sind in den ersten Stunden ein superleichtes Tempo gefahren. Aber um zu gewinnen, muss alles perfekt sein. Dieses Mal war nicht alles perfekt“, analysierte der Slowene, der eigentlich an der Cipressa, dem vorletzten Anstieg, die Sprinter loswerden wollte. Doch so richtig funktionierte auch die Tempo-Arbeit seines UAE-Teams nicht. „Da wir in den letzten Jahren die Art und Weise des Rennens verändert haben, ist jeder darauf vorbereitet, an der Cipressa zu leiden und am Poggio gut zu sein“, haderte der 25-Jährige.