NBA-Profis : Kleber feiert Weihnachten via Facetime - Theis im Einsatz

Dallas Bei NBA-Profi Maximilian Kleber findet die Bescherung mit seiner Familie an Weihnachten via Facetime statt.

Während Kleber mit den Mavs genauso wie Dennis Schröder mit den Oklahoma City Thunder erst am zweiten Weihnachtstag wieder spielen muss, ist Daniel Theis mit den Boston Celtics schon wieder am 25. Dezember im Einsatz. In einem der prestigeträchtigen Christmas Games gastieren die Celtics am Mittwoch beim Titelverteidiger Toronto Raptors (18.00 Uhr/DAZN). Danach soll es schnell nach Hause gehen. „Wir spielen mittags, von daher sind wir hoffentlich abends wieder daheim, um Zeit mit der Familie zu bringen“, sagte Theis, der vor kurzem zum zweiten Mal Vater geworden ist.