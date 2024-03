Schwierige Zukunft Klimakrise, hohe Kosten: Wohin steuert der Wintersport?

Die Fis aber will unbedingt neue Reize setzen, etwa beim Skispringen. „Wir denken an eine mobile Anlage. Die könnten wir in Rio im Maracanã aufbauen und eine Riesenshow bieten“, sagte Fis-Topfunktionär Sandro Pertile und sorgte damit für Aufsehen. Skispringen auf Matten in Brasilien oder in riesigen Indoor-Hallen in Dubai? Ob es dazu wirklich kommt - fraglich.