Premier League : Klopp ärgert Pep - „Liverpool wischt mit City den Boden“

Liverpool Spitzenreiter Liverpool unterstreicht seine Titelambitionen in der Premier League mit dem 3:1 gegen Man City und baut den Vorsprung aus. Jürgen Klopp will auch im Mai Erster sein. Pep Guardiola sagt nach der dritten Saisonniederlage: „Ich bin kein Zauberer.“

Auf jeden Fall war es ein wichtiger, am Ende womöglich entscheidender Schritt. Fabinho (6. Minute), Mohamed Salah (13.) und Sadio Mané (51.) trafen in dem hochklassigen Spitzenspiel für die überragenden Reds. Die in der Verteidigung anfälligen Gäste machten viel Druck, nutzen aber ihre Chancen nicht. Bernardo Silvas (78.) Tor kam viel zu spät. Liverpool überstand auch die hektische Schlussphase, und die Fans stimmten schon Minuten vor dem Abpfiff lautstark die berühmte Hymne an: „You'll Never Walk Alone!“