Bahnradsport Kluge/Reinhardt erneut Madison-Europameister

Bereits am Freitag geht es für das Duo beim Bremer Sechstagerennen weiter, ehe das Sixday-Weekend in Berlin (26./27. Januar) folgt. Danach stehen die Nations Cups in Brisbane (Australien) und Hongkong an, ehe im Sommer mit den Olympischen Spielen in Paris das ganz große Ziel 2024 wartet.