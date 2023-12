Sportpolitik „Kneifen nicht“: DOSB will Olympia und mehr Wertschätzung

Dass der Bund nicht längst die offizielle Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) wie die vier Städte und eine Region unterzeichnet hat, wurde heftig kritisiert. „Der Bund sollte vorangehen und die Fahne in die Hand nehmen“, mahnte Christoph Niessen, Vorstandsvorsitzender des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen. Ungeachtet von diesem Zwist machte Weikert klar: Der DOSB will Speerspitze sein. „Wir gehen Olympia und Paralympics in Deutschland an. Wir kneifen nicht“, unterstrich er. Mit der Zustimmung zur „Frankfurter Erklärung“ bekam der DOSB das Mandat, ein Olympia-Konzept zu entwickeln. Auf dieser Basis sollen im Sommer die geeigneten Städte ausgewählt und im Dezember 2024 die Kandidatur für die Sommerspiele 2036 oder 2040 beschlossen werden.