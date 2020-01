Funkel-Nachfolger : Kniffliges Debüt für Rösler - Fortuna-Vorstand unter Druck

Düsseldorf Obwohl sich der Trainerwechsel bei Fortuna Düsseldorf seit gut einer Woche angekündigt hatte, hinterlässt er viele Fragen und jede Menge Unmut im Umfeld. Der Vorstand gerät unter Druck.

Auch der Fortuna-Vorstand steht seit der Trennung vom in den vergangenen vier Jahren zur Vereins-Ikone aufgestiegenen Friedhelm Funkel schwer unter Druck. Während Funkel-Nachfolger Rösler sein neues Team erstmals am Donnerstag auf sein Debüt gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) vorbereiten konnte, sind die Fortuna-Bosse in Erklärungsnot geraten.