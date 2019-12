Fans feiern Podolski : Köln unter Gisdol ratlos: „Muss sich ändern“

Berlin Der 1. FC Union baut seine imposante Heimserie aus und zerstört die nächste Hoffnung beim 1. FC Köln auf die Wende unter Markus Gisdol. Im ungleichen Aufsteigerduell wird ein Stürmer zum gefeierten Helden für die Berliner. Für Köln wird die Situation immer prekärer.

Bei einer Ecke von Union-Kapitän Christopher Trimmel entledigte sich Andersson Verfolger Simon Terodde und erzielte aus fünf Metern per Kopf seinen vierten Treffer in den vergangenen vier Ligaspielen. Nach der Pause legte der Schwede den Ball zunächst vorbei an FC-Keeper Timo Horn und ließ dann Sobiech ins Leere rutschen. Den Schuss konnte Sebastiaan Bornauw der Torlinientechnologie zufolge erst Zentimeter hinter der Linie klären. Die sechste Führung dieser Saison verwertete Union zum sechsten Sieg - Köln konnte keine Akzente mehr setzen. Stürmer Simon Terodde appellierte an seine Mitstreiter: „Wir haben jetzt noch drei Spiele vor der Winterpause - da geht's nicht mehr um Personalien, da müssen wir punkten!“