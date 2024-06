French Open „Königin von Paris“: Swiatek auf den Spuren von Nadal

Es schmeichelt der nun fünfmaligen Grand-Slam-Turniergewinnerin auch deshalb so sehr, weil der Spanier ihr großes Vorbild ist. „Als ich jung war, habe ich es geliebt, wie er aussieht und mit welcher Energie er spielt“, sagte Swiatek einmal dem „Tennismagazin“. Genau wie Nadal in seinen besten Zeiten lässt sich die Weltranglistenerste auch in schwierigen Momenten wie beim Matchball gegen sich in der zweiten Runde gegen Naomi Osaka nicht aus dem Konzept bringen.