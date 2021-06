Wimbledon : Koepfer erster Deutscher weiter - Djokovic mit Ausrutscher

London Wimbledon ist zurück, der Regen in London auch. Das schlechte Wetter bringt gleich am ersten Tag den Spielplan durcheinander. Der Top-Favorit siegt nach anfänglichem Straucheln. Für die Deutschen läuft es durchwachsen.

Koepfer rechnet sich vor dem Duell gegen Qualifikant Daniel Masur oder den Südkoreaner Kwon Soon Woo Chancen auf mehr aus. „Es könnte schlimmer sein in der zweiten Runde eines Grand Slams. Wenn ich es schaffe, so ruhig im Kopf zu bleiben, sind die Chancen da“, sagte der 62. der Weltrangliste. Gegen den 2,11 Meter langen Opelka blieb Koepfer ruhig, obwohl der Linkshänder oft chancenlos gegen die Aufschläge war. „Heute war ich in den richtigen Momenten am richtigen Ort und habe genug Returns reingespielt“, sagte der 27-Jährige.