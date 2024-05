Tennis Koepfer in Rom weiter, Struff scheitert knapp

Bereits ausgeschieden ist Spaniens Tennisstar Rafael Nadal. Der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner war am Samstag gegen den an Nummer sieben gesetzten Polen Hubert Hurkacz nahezu chancenlos und verlor mit 1:6, 3:6. Nadal weist zwar die meisten Siege (70) und Turnier-Triumphe (10) in Rom auf, doch gegen den taktisch clever und weitestgehend fehlerfrei spielenden Hurkacz stand der 37-Jährige von Beginn an auf verlorenem Posten. Nach seinem sehr wahrscheinlich letzten Match in Italiens Hauptstadt verschwand Nadal schnell und ohne die großen Emotionen wie zuletzt nach seinem Viertrunden-Aus in Madrid vom Platz.