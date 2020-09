Tennis : Koepfer scheitert im Viertelfinale in Rom an Djokovic

Koepfer scheitert im Viertelfinale in Rom an Djokovic

Dominik Koepfer ist in Rom an Novak Djokovic gescheitert. Foto: Alfredo Falcone/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Rom Tennisprofi Dominik Koepfer ist beim ATP-Turnier in Rom nach einer starken Leistung gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic ausgeschieden.

Gegen Djokovic war die Nummer 97 der Welt trotz einer starken Leistung und eines Satzgewinns in seinem ersten Viertelfinale auf der ATP-Tour letztlich chancenlos. Nach 2:10 Stunden nutzte Djokovic seinen zweiten Matchball. Der Serbe, der bei den US Open wegen einer Unsportlichkeit disqualifiziert worden war, ärgerte sich im zweiten Satz so sehr, dass er den Schläger zertrümmerte. „Das ist sicherlich nicht die beste Botschaft, vor allem für junge Tennisspieler, die auf mich schauen“, gab er zu. „Ich will das nicht, aber manchmal passiert es. Natürlich bin ich nicht perfekt, aber ich gebe mein Bestes.“