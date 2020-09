ATP-Turnier am Rothenbaum : Koepfer und Hanfmann in Hamburg weiter - Struff vergibt Sieg

Koepfer und Hanfmann in Hamburg weiter - Struff vergibt Sieg

ATP-Turnier am Rothenbaum

Dominik Koepfer hat sein Auftaktmatch in Hamburg gewonnen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg Zwei Siege, zwei Niederlagen: Es hätte besser laufen können für die deutschen Tennisprofis in Hamburg. Vor allem das Aus von Struff kam überraschend. Deutschlands Tennis-Legende Becker durfte aber immerhin zwei Mal jubeln.

Aus für die Etablierten, Überraschungen durch die zweite Reihe: Für die deutschen Tennisprofis gab es bei den Hamburg European Open am Dienstag insgesamt Licht und Schatten.

Während sich Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber mit Drei-Satz- Pleiten jeweils bereits in der ersten Runde verabschiedeten, schafften Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann am Rothenbaum vor den Augen von Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker den Sprung ins Achtelfinale.

Struff verlor auf dem modernisierten Centre Court gegen den an Nummer acht gesetzten Russen Karen Chatschanow mit 6:7 (5:7), 6:4, 5:7 und gab dabei einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. Routinier Kohlschreiber musste sich dem an Nummer sechs notierten Fabio Fognini nach hartem Kampf mit 6:4, 1:6, 5:7 geschlagen geben.

Koepfer rang den Japaner Yoshihito Nishioka dagegen mit 7:6 (7:0), 4:6, 6:1 nieder und bekommt es nun mit dem an Nummer vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut zu tun. Hanfmann bezwang den an Nummer drei gesetzten Gael Monfils aus Frankreich mit 6:4, 6:3 und trifft auf Cristian Garin aus Argentinien. „Beides sind harte Arbeiter, die eine tolle Einstellung haben. So kann man im Tennis erfolgreich sein“, sagte Becker über die beiden deutschen Sieger.