Tour de France Kohlenmonoxid-Methode bei der Tour: Messung oder Doping?

Für den zweiten verdächtigen Moment sorgte Pogacar selbst. Der bestritt nämlich, je davon gehört zu haben, als er in der Schlusswoche der Tour damit konfrontiert wurde. „Ich dachte immer, das kommt nur aus dem Auspuff. Aber vielleicht bin ich zu ungebildet“, sagte der 25-Jährige. Am Tag danach ruderte der Slowene zurück und führte einen Verständnisfehler an.