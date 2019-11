Davis-Cup-Endrunde : Kohlschreiber verliert: Tennis-Herren unter Druck

Madrid Schlechter Start für das deutsche Davis-Cup-Team. Im Viertelfinale gegen Großbritannien verliert Philipp Kohlschreiber das erste Einzel. Der Druck auf Jan-Lennard Struff ist nun riesengroß.

Kohlschreiber tat sich gegen den in der Rangliste zehn Plätze besser platzierten Edmund von Beginn an schwer. Der 36 Jahre alte Augsburger wirkte nicht ganz so frisch und entschlossen wie in den Spielen zuvor, als er sowohl gegen Argentinien als auch gegen Chile sein Einzel gewonnen hatte. Nach 32 Minuten musste der Routinier den ersten Satz abgeben.