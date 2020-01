Weltcup in Oberstdorf : Kombinierer freuen sich nach Platz zwei

Weltcup in Oberstdorf

Oberstdorf Nur Norwegen war wieder stärker: Die deutschen Nordischen Kombinierer sind nach Platz zwei in Oberstdorf zufrieden. Der Heim-Weltcup erhöht die Vorfreude auf die WM 2021. Er zeigt aber auch, woran das Team noch arbeiten muss.

Fabian Rießle, Johannes Rydzek, Manuel Faißt und Vinzenz Geiger freuten sich beim Heim-Weltcup in Oberstdorf über Platz zwei und schnupperten rund 13 Monate vor dem sehnlichst erwarteten Großereignis in der Heimat schon einmal WM-Atmosphäre. „Die Zuschauer peitschen einen richtig aus dem Stadion raus“, sagte Lokalmatador Johannes Rydzek nach dem Team-Rennen über 4 x 5 Kilometer begeistert. „Ich habe mich echt wohlgefühlt.“

Startläufer Rießle war nach dem Skispringen mit einem Rückstand von 1:46 Minuten als Vierter auf die Langlauf-Strecke gegangen. Auf dem Kurs der WM des kommenden Jahres überholte Rießle die als Dritte gestarteten Japaner und übergab an Rydzek.

Der 28 Jahre alte Lokalmatador zog am schwächelnden Österreicher Bernhard Gruber vorbei. „Du sicherst den Zweiten ab“, rief Bundestrainer Hermann Weinbuch dem Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang zu, und Rydzek hielt sich an die Devise: Er erarbeitete sich einen großen Vorsprung auf Rang drei. Faißt und Schlussläufer Geiger verteidigten den Platz souverän. An die erneut überragenden Norweger kamen sie aber nicht mehr heran.