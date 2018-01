Weltcup in Val di Fiemme

Die deutschen Nordischen Kombinierer gehen beim Weltcup im italienischen Val di Fiemme mit realistischen Siegchancen in den 10-Kilometer-Lauf. Beim Springen landete Vierfach-Weltmeister Johannes Rydzek (130,5 Meter) als bester DSV-Athlet auf Rang sechs. dpa

Die deutschen Nordischen Kombinierer haben einen Sieg zum Jahresauftakt beim Weltcup im italienischen Val di Fiemme verpasst.

Vierfach-Weltmeister Johannes Rydzek wurde nach einem Sprung von der großen Schanze und einem 10-Kilometer-Lauf als Zweiter bester Deutscher. Der Sieg ging an den Norweger Jörgen Graabak, der sich alleine absetzte und seinen ersten Saisonsieg feierte. In der Verfolgergruppe befanden sich lange auch Fabian Rießle (7.) und Olympiasieger Eric Frenzel (9.). Vier Wochen vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang hat das Team von Bundestrainer Hermann Weinbuch damit weiter viel Arbeit. Platz drei belegte der Österreicher Lukas Klapfer.

Die deutschen Kombinierer konnten im Olympia-Winter zwar bereits drei Weltcups gewinnen, hängen aber in der Gesamtwertung zurück und konnten bislang nicht an die Dominanz der Vorjahre anknüpfen.

