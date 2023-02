Ski nordisch : Kombiniererin Armbruster folgt Nowak aufs Podest

Kombiniererin Nathalie Armbruster kam beim Weltcup in Schonach auf den dritten Rang. Foto: Andreas Schaad/AP/dpa

Schonach Zweiter Wettbewerb, zweiter Podestplatz für die deutschen Kombiniererinnen: Nach dem zweiten Rang von Jenny Nowak am Samstag hat Nathalie Armbruster beim Heim-Weltcup in Schonach am Sonntag den dritten Platz belegt.

Die 17-Jährige musste im Schwarzwald nur den beiden Norwegerinnen Gyda Westvold Hansen und Ida Marie Hansen den Vortritt lassen. Seriensiegerin Westvold Hansen bleibt in dieser Saison damit ungeschlagen.

Die deutschen Kombiniererinnen feierten mit dem Ergebnis eine gelungene Generalprobe keine zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft im slowenischen Planica. „Ich weiß nicht, woher die Energie am letzten Berg jetzt noch herkam. Ich würde sagen, das kam von dem unglaublichen Publikum“, sagte Armbruster im ZDF. Jenny Nowak landete am Sonntag als zweitbeste Deutsche auf Rang sieben, Svenja Würth wurde Neunte.

Tags zuvor hatte Nowak als Zweite ihr bestes Weltcup-Ergebnis in der Nordischen Kombination geschafft. „Es war sehr hart, aber ich habe alles reingehauen. Ich freue mich sehr, dass ich mich heute belohnt habe“, sagte die 20-Jährige. Für die anstehende Weltmeisterschaft gebe das „auf jeden Fall viel Aufschwung“. Die Titelkämpfe finden vom 21. Februar bis zum 5. März statt.

(dpa)