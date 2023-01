Grand-Slam-Turnier : Korpatsch und Lys verlieren zum Auftakt der Australian Open

Melbourne Die Tennisspielerinnen Tamara Korpatsch und Eva Lys haben zum Auftakt der am Montag ihre Erstrunden-Duelle verloren. Die 27-Jährige Korpatsch hatte gegen die frühere US-Open-Gewinnerin Emma Raducanu aus Großbritannien wenig überraschend mit 3:6, 2:6 das Nachsehen.

Die Hamburgerin Lys gewann gegen die spanische Qualifikantin Cristina Bucsa zwar den ersten Satz, unterlag am Ende aber offenbar angeschlagen mit 6:2, 0:6 und 2:6. Die 21-Jährige, die dank drei überzeugenden Siegen in der Qualifikation erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers stand, musste sich im zweiten Satz am rechten Handgelenk behandeln lassen.