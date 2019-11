Nach Debakel gegen Frankfurt : Kovac vermeidet Aussage zu Zukunft: „Das weiß ich nicht“

Frankfurt/Main Bayern-Trainer Niko Kovac hat sich unmittelbar nach dem 1:5-Debakel des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei Eintracht Frankfurt nicht zu seiner Zukunft als Trainer in München äußern wollen.

Die Münchner hatten am Samstag in Unterzahl nach einem Platzverweis für Jérôme Boateng (10. Minute) die höchste Bundesliga-Niederlage seit mehr als zehn Jahren hinnehmen müssen. In der Tabelle rangiert der FC Bayern mit vier Punkten Rückstand auf Borussia Mönchengladbach auf dem vierten Rang. Kapitän Manuel Neuer sagte, die nächsten Tage würden „sehr unruhig“.