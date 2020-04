French-Open-Sieger : Krawietz zur Zwangspause: Einzige Chance wäre Davis Cup

Brunnthal Der French-Open-Sieger im Doppel, Kevin Krawietz, geht davon aus, dass die Tennis-Tour im Zuge der Coronavirus-Krise erst im kommenden Jahr wieder aufgenommen wird.

„Ich glaube eigentlich nicht mehr, dass dieses Jahr noch ein Event stattfindet. Die einzige Chance wäre das Davis-Cup-Finale in Madrid“, sagte der 28-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Da sehe ich noch eine kleine Chance, dass es stattfindet, weil es spät im November ist. Vielleicht können sie es noch in den Dezember legen.“ An der Finalwoche des Wettbewerbs, die im vorigen Jahr Premiere hatte, nehmen 18 Nationen teil.