Eishockey Kreis' kniffliges WM-Debüt: Auftakt macht Team zu schaffen

Denn im Team entstand in den erfolgreichen Jahren unter seinen Vorgängern Marco Sturm und Toni Söderholm ein recht forsches Selbstverständnis. „Es darf auch gerne mehr sein, wenn es nach mir geht“, sagte in NHL-Stürmer und Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm gar ein WM-Neuling in Bezug auf die Ziele. „Wir haben eine Entwicklung gemacht im deutschen Eishockey und wünschen uns natürlich, dass der Weg mit ihm so weiter geht“, sagte Kapitän Moritz Müller an Kreis adressiert.