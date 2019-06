Trainingssturz : Kreuzbandriss: Skisprung-Ass Wellinger fällt im Winter aus

München Der komplette nächste Skisprung-Winter wird ohne Olympiasieger Andreas Wellinger stattfinden. Der 23 Jahre alte Bayer zog sich beim Training im österreichischen Hinzenbach einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und muss lange pausieren.

Wellinger blickt jetzt schon auf 2021. „Ich werde in den nächsten Monaten konzentriert in der Rehabilitation arbeiten und dann die Heim-WM in Oberstdorf ins Visier nehmen“, sagte er. Für den dreimaligen Weltcup-Sieger ist es nicht der erste schwere Rückschlag in seiner Karriere. Bei einem heftigen Sturz in Kuusamo 2014 verletzte sich Wellinger schwer und zeigte sich danach stärker denn je. Das ist auch diesmal sein Plan. „Ich werde so schnell wie möglich zurück sein“, kündigte er bereits an.